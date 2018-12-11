Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Во вторник, 11 декабря, в Москве прощаются с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.
Траурная церемония проходит в Центральном доме журналиста. Как ожидается, она продлится до 13:00 мск, после чего Алексеева будет кремирована и захоронена на Троекуровском кладбище.
Стоит отметить, что проститься с главой Московской Хельсинкской группы пришло множество людей, в том числе глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Многие из них принесли с собой цветы, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Причиной смерти известной российской правозащитницы стала сердечная недостаточность.