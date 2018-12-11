Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой

СЕГОДНЯ 10:49 2018-12-11T11:01:46+03:00

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Во вторник, 11 декабря, в Москве прощаются с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни.

Траурная церемония проходит в Центральном доме журналиста. Как ожидается, она продлится до 13:00 мск, после чего Алексеева будет кремирована и захоронена на Троекуровском кладбище.

Стоит отметить, что проститься с главой Московской Хельсинкской группы пришло множество людей, в том числе глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Многие из них принесли с собой цветы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Причиной смерти известной российской правозащитницы стала сердечная недостаточность.