11 Дек. 11:05 2018-12-11T11:23:00+03:00

Лишь 7% украинцев уверены, что разрыв договора Украины с Россией принесет выгоду их стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украинский телеканал NewsOne провел опрос в прямом эфире, в ходе которого удалось выяснить, что украинцы положительно относятся к разрыву договора о дружбе Украины с Россией.

В ходе опроса, в котором приняли участие 10 118 человек, зрителей спросили, какой стране принесет больше пользы прекращение действия соглашения. Лишь семь процентов посчитали, что разрыв Договора будет полезен для Украины. Остальные 93 процента уверены, что разрыв принесет выгоду России.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал договор о дружбе с Россией.

Об этом украинский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

3 декабря Порошенко внес в Верховную раду законопроект №0206 о расторжении договора о дружбе с Россией 3 декабря, спустя три дня Верховная Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией. За разрыв соглашения проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.