Time назвал журналиста Джамаля Хашкаджи «Человеком года»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-11T16:10:21+03:00

Ранее в список претендентов вошли президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

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Американский журнал Time удостоил титулом «Человек года» саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в ноябре текущего года.

Об этом было объявлено в эфире телеканала NBC.

Звание было присуждено также группе других обозревателей и газете Capital Gazette.

Отметим, что ранее в списке претендентов на статус «Человека года» оказались президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовскаий журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября текущего года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Спустя какое-то время Эр-Рияд заявил, что обозреватель The Washington Post был убит, его якобы "случайно" задушили сотрудники спецслужб королевства во время попыток уговорить его вернуться в страну.