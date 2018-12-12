2018-12-12T11:06:00+03:00
Происшествия

Число пострадавших в результате перестрелки в Страсбурге выросло до 13 человек

В настоящее время полиция проводит спецоперацию около собора в городе
Сакина НУРИЕВА
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Число пострадавших в результате перестрелки в Страсбурге выросло до 13 человекЧисло пострадавших в результате перестрелки в Страсбурге выросло до 13 человекФото: REUTERS
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Число раненых в результате стрельбы на рождественской ярмарке во французском Страсбурге выросло до 13. Об этом сообщило агенство Agence France-Presse со ссылкой на префектуру.

Известно, что погибли три человека, 13 пострадали, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Полиция до сих пор ведет поиск преступника, в настоящее время проводится спецоперация около собора в Страсбурге.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Шекатт, которого ранее подозревали в экстремизме, устроил стрельбу на рождественской ярмарке города. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. Сам преступник также получил огнестрельное ранение и позже скрылся с места происшествия.

В связи с происшетсвия в Страсбурге был объявлен траур. Мэр Ролан Рис сообщил, что принял решение отменить все увеселительные мероприятия.

Стрельба в Страсбурге.

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