2018-12-12T14:07:05+03:00
Происшествия

Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге

По последним данным, в результате теракта погибли два человека, 13 получили ранения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Брат подозреваемого сам явился в полициюБрат подозреваемого сам явился в полициюФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали брата 29-летнего Шерифа Шекатта, который является главным подозреваемым в деле о стрельбе на рождественской ярмарке в центре Страсбурга.

Отмечается, что мужчина сам явился в отделение полиции. В настоящий момент стражи порядка продолжают опрашивать людей из окружения вероятного преступника, передает Dernières Nouvelles d'Alsace.

Напомним, что речь идет об уроженце Страсбурга, которого ранее уже подозревали в экстремизме. Утром в минувший вторник мужчину должны были задержать по подозрению в убийстве, однако его не оказалось дома.

Тем же вечером неизвестный открыл огонь по прохожим в районе рождественской ярмарки на площади Бройль. Изначально сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших, однако, по последним данным, жертв всего двое, еще 13 человек получили ранения, состояние семи из них оценивается как тяжелое, передает Franceinfo,

Правоохранители считают, что атаку устроил именно Шекатт. Во время перестрелки с полицейскими он был ранен, но смог сбежать с места инцидента на захваченном такси.

Сайт kp.ru писал о том, что в связи со стрельбой на территории всей Франции был введен усиленный пограничный контроль. В самом Страсбурге объявлен траур по погибшим. Поиск преступника продолжается.

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