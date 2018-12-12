2018-12-12T15:25:01+03:00
Происшествия

Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"

Расследованием случившегося на рождественской ярмарке занимается антитеррористическая полиция
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мужчина, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в центре французского города Страсбург, во время атаки кричал “Аллах Акбар”. Об этом рассказал прокурор Парижа Реми Хайц.

"Очевидцы слышали, как он кричал "Аллах Акбар". Этим уже занялась антитеррористическая полиция", - цитирует Reuters прокурора.

При этом Хайц подчеркнул, что на данный момент правоохранителями достоверно установлена личность стрелка. Им оказался мужчина, который с самого начала подозревался в совершении данного преступления - 29-летний местный житель Шериф Шекатт.

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