Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"

12 Дек. 15:25 2018-12-12T15:49:10+03:00

На данный момент известно о двух погибших в результате стрельбы в Страсбурге Фото: REUTERS

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Мужчина, устроивший стрельбу на рождественской ярмарке в центре французского города Страсбург, во время атаки кричал “Аллах Акбар”. Об этом рассказал прокурор Парижа Реми Хайц.

"Очевидцы слышали, как он кричал "Аллах Акбар". Этим уже занялась антитеррористическая полиция", - цитирует Reuters прокурора.

При этом Хайц подчеркнул, что на данный момент правоохранителями достоверно установлена личность стрелка. Им оказался мужчина, который с самого начала подозревался в совершении данного преступления - 29-летний местный житель Шериф Шекатт.

Напомним, что в минувший вторник вечером этот человек открыл огонь по прохожим на площади Бройль. В результате два человека погибли, 12 получили ранения, у еще одного пострадавшего зафиксировано состояние смерти головного мозга.

Сайт kp.ru писал о том, что виновник трагедии все еще находится на свободе. Между тем, полиция задержала его брата, который сам явился в отделение. Поиски преступника продолжаются. Во Франции введен усиленный пограничный контроль.