Путин рассказал Меркель про Керченский пролив

На столе во время рабочего завтрака, который для Ангелы Меркель устроил в субботу утром Владимир Путин, стояла красная и черная икра. И в этом была ярко выражена разница между президентом России и канцлером Германии. Первый привез в Аргентину даже икру двух видов, а вторая сама с трудом добралась до Буэнос-Айреса.

Но несмотря на такую очевидную разницу в возможностях, Меркель приехала хоть и в гости, но с претензиями. Немецкая пресса все утро предвкушала, а пресс-секретарь канцлера Штефан Зайберт тут же написал в твиттере — разговор за завтраком идет в том числе и про ситуацию в Керченском проливе.

- Президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому пограничному инциденту, наглядно это показал, - подтвердил после пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Так же наглядно он это показал и вчера на встрече с Макроном.

Тут же возник вопрос — просила ли Меркель взять ее на роль посредника в разрешении инцидента?

- Меркель говорила о своём желании способствовать разрешению этой ситуации, - сказал Песков. - Слово "посредничество" не произносилось, да и вряд ли оно возможно. Потому что здесь идёт речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680331" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео с рабочего завтрака Путина и Меркель.

Поднимала Меркель и вопрос освобождения украинских моряков.

- Затрагивалась эта тема, - подтвердил пресс-секретарь. - Путин также разъяснял, что здесь речь идёт о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдёт определённое время. Есть украинские военнослужащие, которые пересекли госграницу России, и ещё в российских водах там хулиганили. Все являлись свидетелями заявлений из Киева о том, что там хотят уничтожить Крымский мост. И на фоне этих заявлений мы видим военные корабли украинского флота, вошедшие в территориальные воды России и предпринимающие там абсолютно провоцирующие действия.

Короткий контакт между Путиным и Трампом все-таки былФото: REUTERS

Одним словом, Меркель получила разъяснения, с головой окунулась в проблемы Керченского пролива и поехала дальше по своим делам. А следующим собеседником Путина в Буэнос-Айресе стал Реджеп Эрдоган, с радостью занявший освободившееся после самоотвода Трампа окно в графике президента России. С Трампом, впрочем, все получилось не так однозначно. Накануне вечером он уже успел заявить, что совсем не против встречи с Путиным и даже готов в ближайшее время. А потом взял и отменил собственную пресс-конференцию по итогам Большой двадцатки, объяснив это тем, что в день смерти Джорджа Буша-старшего не до пресс-конференций. Но он даст ее после похорон!

Дмитрий Песков между тем рассказал журналистам, что «короткий контакт между Путиным и Трампом был». Правда, в чем он выразился и что из этого следует — было непонятно.

Эрдогану же настолько понравилось быть в центре общего внимания, на встрече с Путиным он замахнулся на еще один саммит по Идлибу.

Реджеп Эрдоган занял освободившееся окно в графике президента РоссииФото: REUTERS

- Мы хотели бы отметить встречу в верхах, которая прошла в Стамбуле с участием всех заинтересованных сторон, - заявил он. - Нам нужно и дальше предпринимать шаги в решении этой проблемы. Думаю, что нужно будет провести ещё одну встречу по Идлибу, возможно, в более узком формате.

То есть Меркель может вскоре вновь встретиться с Путиным теперь уже на берегах Босфорского пролива.