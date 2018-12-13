2018-12-13T10:07:14+03:00
Происшествия

Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек

Пострадавших в результате крушения поезда в Турции также становится все больше
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Состав снес опоры пешеходного мостаСостав снес опоры пешеходного мостаФото: REUTERS
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Число погибших в результате крушения поезда в Турции увеличилось до семи человек, также известно и 46 пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы.

Все они уже доставлены в местные больницы. На месте инцидента продолжаются поисково-спасательные работы, передает NTV.

Между тем, сотрудники посольства РФ в Турции продолжают выяснять, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. На настоящий момент такой информации пока не поступало,.

"Выясняем, есть ли среди пострадавших российские граждане", - заявила в интервью Радио "Комсомольская правда" пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этим утром в четверг, 13 декабря, следовавший из Анкары в Конью скоростной поезд врезался в стоящий на тех же путях маневренный локомотив. От удара два вагона сошли с рельсов и снесли опоры пешеходного моста, который обрушился прямо на состав.

В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья

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