Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Число погибших в результате крушения поезда в Турции увеличилось до семи человек, также известно и 46 пострадавших, трое из которых получили тяжелые травмы.
Все они уже доставлены в местные больницы. На месте инцидента продолжаются поисково-спасательные работы, передает NTV.
Между тем, сотрудники посольства РФ в Турции продолжают выяснять, есть ли среди пострадавших наши соотечественники. На настоящий момент такой информации пока не поступало,.
"Выясняем, есть ли среди пострадавших российские граждане", - заявила в интервью Радио "Комсомольская правда" пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, этим утром в четверг, 13 декабря, следовавший из Анкары в Конью скоростной поезд врезался в стоящий на тех же путях маневренный локомотив. От удара два вагона сошли с рельсов и снесли опоры пешеходного моста, который обрушился прямо на состав.
В Анкаре крушение потерпел скоростной поезд .Состав следовал по маршруту Анкара - Конья