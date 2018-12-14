В Китае двух граждан Канады заподозрили в подрыве нацбезопасности КНР

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-14T06:43:57+03:00

В Китае двух канадцев заподозрили в подрыве нацбезопасности КНР Фото: REUTERS

Оба канадца задержаны, в отношении них проводится расследование

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В Китае по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР задержаны два гражданина Канады, ведется следствие. Эту информацию подтвердил официальный представитель китайского МИД Лу Кан.

Он уточнил, что в «совершении действий, представляющих угрозу для национальной безопасности» страны в Пекине и городе Даньдун (провинция Ляонин) подозреваются Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР подчеркнул, что Оттаву уведомили о задержании канадцев, «их законные интересы и права соблюдаются».

«Оба случая в настоящее время находятся в процессе расследования», - добавил китайский дипломат.

Задержанный сотрудниками управления госбезопасности в Даньдуне Майкл Спэйвор – владелец международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в Северную Корею, а также проводит в КНДР хоккейные матчи. Его соотечественник Майкл Ковриг – бывший канадский дипломат, а ныне сотрудник «Международной кризисной группы» (ICG), сообщает ТАСС. Чем именно они угрожали нацбезопасности Поднебесной, пока неизвестно.

Стоит отметить, что отношения между Китаем и Канадой, как писал сайт kp.ru, обострились после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ранее стало известно, что ее отпустили из-под стражи под залог.