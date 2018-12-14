Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко

14 Дек. 14:52 2018-12-14T15:07:18+03:00

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Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут 25 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю эту информацию», - ответил пресс-секретарь президента России на вопрос о возможной встрече.

Отметим, что ранее о переговорах с Владимиром Путиным в Кремле рассказал сам Александр Лукашенко. Политик заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой проблемные вопросы в отношениях Москвы и Минска. По словам белорусского лидера, важных для переговоров накопилось достаточно.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сообщал о проведении двусторонней встречи до конца 2018 года. Он указал, что к такой договоренности пришли сами политики.

Он также подчеркнул, что последнее общение Путина и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге было очень продуктивным, в частности, обсуждение газового вопроса.