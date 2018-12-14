2018-12-14T15:07:18+03:00
Политика

Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии пройдет 25 декабря
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments6
Путин и Лукашенко встретятся 25 декабряПутин и Лукашенко встретятся 25 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут 25 декабря. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю эту информацию», - ответил пресс-секретарь президента России на вопрос о возможной встрече.

Отметим, что ранее о переговорах с Владимиром Путиным в Кремле рассказал сам Александр Лукашенко. Политик заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой проблемные вопросы в отношениях Москвы и Минска. По словам белорусского лидера, важных для переговоров накопилось достаточно.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сообщал о проведении двусторонней встречи до конца 2018 года. Он указал, что к такой договоренности пришли сами политики.

Он также подчеркнул, что последнее общение Путина и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге было очень продуктивным, в частности, обсуждение газового вопроса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России