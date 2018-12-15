2018-12-15T05:30:10+03:00
Политика

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы о Integrity Initiative

Интернет-активисты предупредили, что будут следить за расследованием деятельности британского проекта по «противодействию России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Anonymous опубликовали новые данные по Integrity InitiativeAnonymous опубликовали новые данные по Integrity InitiativeФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Члены хакерской группы Anonymous выложили в Интернет новую порцию материалов о британском «Институте государственного управления» и его проекте Integrity Initiative.

Документы были опубликованы на сайте cyberguerrilla.org, их сопровождает послание, в котором хакеры обещают внимательно следить за ходом расследования деятельности проекта по «противодействию России».

Сетевые активисты сообщают, что «хорошо скоординированные усилия Anonymous по всему миру заставили британских политиков отреагировать на недопустимую и незаконную деятельность правительства Великобритании, которое использует народные деньги, чтобы проводить дезинформационные кампании не только в ЕС, США и Канаде, но и в самом Соединенном Королевстве».

Авторы новой публикации отмечают, что посвященное Integrity Initiative расследование должно вестись открыто стать достоянием широкой общественности, а не «внутренним делом МИД Британии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, секретные документы о проекте, главными задачами которого называются борьба с «российской пропагандой» и информационными атаками, хакеры из Anonymous впервые обнародовали в ноябре этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лондон хотел повесить на Москву «подрывную работу в Каталонии и Греции»

Хакеры выложили новую порцию документов о британском проекте «Integrity Initiative» по борьбе с Россией (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза