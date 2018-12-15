2018-12-15T05:30:10+03:00
Политика

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы о Integrity Initiative

Интернет-активисты предупредили, что будут следить за расследованием деятельности британского проекта по «противодействию России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Anonymous опубликовали новые данные по Integrity InitiativeAnonymous опубликовали новые данные по Integrity InitiativeФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Члены хакерской группы Anonymous выложили в Интернет новую порцию материалов о британском «Институте государственного управления» и его проекте Integrity Initiative.

Документы были опубликованы на сайте cyberguerrilla.org, их сопровождает послание, в котором хакеры обещают внимательно следить за ходом расследования деятельности проекта по «противодействию России».

Сетевые активисты сообщают, что «хорошо скоординированные усилия Anonymous по всему миру заставили британских политиков отреагировать на недопустимую и незаконную деятельность правительства Великобритании, которое использует народные деньги, чтобы проводить дезинформационные кампании не только в ЕС, США и Канаде, но и в самом Соединенном Королевстве».

Авторы новой публикации отмечают, что посвященное Integrity Initiative расследование должно вестись открыто стать достоянием широкой общественности, а не «внутренним делом МИД Британии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, секретные документы о проекте, главными задачами которого называются борьба с «российской пропагандой» и информационными атаками, хакеры из Anonymous впервые обнародовали в ноябре этого года.

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