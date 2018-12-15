2018-12-15T13:23:15+03:00
Политика

В Виннице захватили собор Украинской православной церкви

Неизвестные люди отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса
Дарья ИВАШКИНА
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В Виннице захватили собор Украинской православной церквиВ Виннице захватили собор Украинской православной церквиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 декабря, появилась информация о захвате Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице.

По данным Союза православных журналистов, сразу после утреннего богослужения к храму подъехали молодые люди спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений. При этом захватчики потребовали, чтобы представители УПЦ «забирали свои вещи и уходили».

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай на Украине за последнее время. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в незалежной начали опись имущества УПЦ, не дожидаясь автокефалии. В Московском патриархате расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников.

А на днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл был вынужден обратиться к Папе Римскому, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также руководителям Франции и Германии из-за нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.

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