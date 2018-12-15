2018-12-15T13:23:15+03:00
Политика

В Виннице захватили собор Украинской православной церкви

Неизвестные люди отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments22
В Виннице захватили собор Украинской православной церквиВ Виннице захватили собор Украинской православной церквиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, появилась информация о захвате Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице.

По данным Союза православных журналистов, сразу после утреннего богослужения к храму подъехали молодые люди спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений. При этом захватчики потребовали, чтобы представители УПЦ «забирали свои вещи и уходили».

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай на Украине за последнее время. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в незалежной начали опись имущества УПЦ, не дожидаясь автокефалии. В Московском патриархате расценили это как подготовку к захвату собственности религиозных общин в пользу раскольников.

А на днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл был вынужден обратиться к Папе Римскому, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также руководителям Франции и Германии из-за нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза