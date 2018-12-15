2018-12-15T13:44:32+03:00
Политика

В Верховной раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

По мнению нардепа Евгения Мураева, украинский лидер попал в «политический капкан»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал нынешнее положение президента Украины Петра Порошенко, назвав его «крысой, загнанной в угол».

По словам нардепа, нынешний глава незалежной, который уже не раз демонстрировал желание «бороться за власть до конца», попал в «политический капкан», когда ему не удалось перенести президентские выборы путем введения военного положения в стране.

«Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить - и без политических потерь», - сказал Мураев в эфире украинского телеканала «Наш».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко подписал указ о введении военного положения, который тут же был направлен на утверждение украинского парламента. В итоге Верховная рада проголосовала за введение военного положения, но только сроком на месяц, а не на два, как настаивал глава государства.

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