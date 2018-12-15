2018-12-15T13:44:32+03:00
Политика

В Верховной раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

По мнению нардепа Евгения Мураева, украинский лидер попал в «политический капкан»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал нынешнее положение президента Украины Петра Порошенко, назвав его «крысой, загнанной в угол».

По словам нардепа, нынешний глава незалежной, который уже не раз демонстрировал желание «бороться за власть до конца», попал в «политический капкан», когда ему не удалось перенести президентские выборы путем введения военного положения в стране.

«Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить - и без политических потерь», - сказал Мураев в эфире украинского телеканала «Наш».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко подписал указ о введении военного положения, который тут же был направлен на утверждение украинского парламента. В итоге Верховная рада проголосовала за введение военного положения, но только сроком на месяц, а не на два, как настаивал глава государства.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биатлонистка Морозова победила в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU
В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского
Международный союз биатлонистов не станет отстранять российских спортсменов, против которых ведется расследование
Стали известны подробности взрыва на трассе в Подмосковье
В воскресенье в Россию из Хайнаня вылетят более 250 туристов фирмы "Жемчужная река"
Взрыв прогремел на трассе в Подмосковье
Французские полицейские задержали более 50 человек в Париже и окрестностях
На митинге перед "Объединительным собором" в Киеве задержали двух вооруженных активистов
В Виннице захватили собор Украинской православной церкви
На «объединительный собор» в Киеве прибыли только два архиерея УПЦ
Российская делегация сможет принять участие в Давосском форуме
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона акции «желтых жилетов»
РПЦ: после автокефалии церковь на Украине будет «на коротком поводке» у Константинополя
Архиерей УПЦ Агапит заявил о причастности СБУ к своей поездке в Киев
Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД
Австралия пока не станет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов
Сервис Instagram назвал самое счастливое место в мире
На Украине иерархов УПЦ пытаются заставить участвовать в «объединительном соборе»
В американском Сиэтле в самолете забыли сердце, предназначенное для трансплантации
Во Франции мобилизовали почти 70 тысяч полицейских в преддверии новых протестов