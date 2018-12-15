Эксперт прокомментировал инициативу парламентариев об автономности российского сегмента Интернета

15 Дек. 17:51 2018-12-15T17:51:09+03:00

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Независимый аналитик и психолог Александр Асафов дал комментарий по поводу инициативы группы депутатов Госдумы, предложивших обеспечить автономность работы Рунета. По его мнению, данная инициатива "выглядит хорошо и имеет под собой четкое обоснование".

Как сообщает агентство ФАН, Асафов считает, что необходимо отдельно проработать метод борьбы с каждым из видов агрессивного контента, к которому относятся в том числе кадры жестокости и призывы к суициду.

"Информационный мир развивается быстрее, и, конечно, эти меры не могут коренным образом изменить ситуацию, хотя регулирование информационной сферы, безусловно, необходимо", - отметил Асафов. Он подчеркнул, что Роскомнадзор "неплохо справляется с недостоверной информацией" и подобным контентом, однако парламентарии "также могут подумать" об улучшении его работы.

По мнению эксперта, документ "хорош тем, что может привлечь внимание к серьзеной проблеме в Сети", имея в виду недостоверную информацию и агрессивный контент, однако призвал проработать закон, "чтобы ограничения не превратились в цензуру". Аналитик также добавил, что инициатива не нанесет вред ни национальным интересом России, ни обычным пользователям.

Напомним, группа депутатов Государственной думы внесла в нижнюю палату парламента проект закона об обеспечении автономной работы Интернета на территории России в случае чрезвычайных ситуаций. Данная мера стала ответом на стратегию национальной безопасности США на ближайшее время, в которой Россия обвиняется в организации хакерских атак.

Также парламентарии предложили установить административную ответственность за распространение в СМИ заведомо ложных материалов, имеющих общественное значение, предоставляемых под видом правдивой информации.