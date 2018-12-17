Синдзо Абэ посетит Москву 21 января

СЕГОДНЯ 07:22 2018-12-17T07:22:14+03:00

Японский премьер прибудет в российскую столицу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

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В понедельник, 17 декабря, стала известна предполагаемая дата визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Как выяснилось, политик может посетить Москву 21 января следующего года. По некоторым данным, в настоящее время Москва и Токио согласовывают эту дату.

Как отмечает газета Sankei Shimbun, в российской столице глава японского правительства намерен провести встречу с президентом нашей страны Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны продолжат переговоры по проблеме заключения мирного договора.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре этого года Путин и Абэ встречались на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. В частности, тогда лидеры договорились об активизации российско-японских переговоров по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.