2018-12-17T15:31:34+03:00
Общество

Названы регионы с самой дешевой мобильной связью

Пятерку лидеров по экономичности услуг сотовых операторов возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ
Ася РОМАНЧУК
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Названы регионы с само дешевой ценой на сотовую связьНазваны регионы с само дешевой ценой на сотовую связьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты аналитического агентства Content Review подсчитали, где самая дешевая связь на услуги мобильных операторов. Меньше всего платят за услуги сотовой связи жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соседи ненцев тоже платят за разговоры по телефонам относительно немного, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга. А третья позиция в списке у Москвы.

В пятерку вошли также Чукотский автономный округ и Тюмень.

Золотую середину занимают Дагестан, Ингушетия, Ивановская область. Лидеры рейтинга Брянск и Чечня, здесь связь обходится дороже всего.

С нового года в связи с ростом НДС цены на связь могут вырасти, но пока тарифы удается удерживать на уровне прошлого года. Цены на услуги операторов сотовой связи подешевели в России с весны 2018 года на 3%, сообщает «Ридус».

Ранее сайт kp.ru рассказал о другом рейтинге, который затронул российские достопримечательнсоти. Больше всего туристы стремятся попасть на Красную площадь.

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