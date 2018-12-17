Названы регионы с самой дешевой мобильной связью

17 Дек. 15:29 2018-12-17T15:31:34+03:00

Названы регионы с само дешевой ценой на сотовую связь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Эксперты аналитического агентства Content Review подсчитали, где самая дешевая связь на услуги мобильных операторов. Меньше всего платят за услуги сотовой связи жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соседи ненцев тоже платят за разговоры по телефонам относительно немного, Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга. А третья позиция в списке у Москвы.

В пятерку вошли также Чукотский автономный округ и Тюмень.

Золотую середину занимают Дагестан, Ингушетия, Ивановская область. Лидеры рейтинга Брянск и Чечня, здесь связь обходится дороже всего.

С нового года в связи с ростом НДС цены на связь могут вырасти, но пока тарифы удается удерживать на уровне прошлого года. Цены на услуги операторов сотовой связи подешевели в России с весны 2018 года на 3%, сообщает «Ридус».

Ранее сайт kp.ru рассказал о другом рейтинге, который затронул российские достопримечательнсоти. Больше всего туристы стремятся попасть на Красную площадь.