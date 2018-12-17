Киев пообещал ЕС в скором времени отменить военное положение

17 Дек. 17:06 2018-12-17T17:06:12+03:00

В Европе настаивают на проведении муниципальных выборов на украинской территории

Изменить размер текста: A A

Украина дала Европейскому Союзу гарантии об отмене в скором времени военного положения в ряде регионов страны. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Политик заверила, что обсудила закон о военном положении на Украине с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Мы кратко упоминали об этом. Наше послание заключается в том, чтобы обращаться с этим осторожно, избегая последствий для регионов Украины», — сообщила Могерини.

По ее словам, в ЕС уверены в необходимости провести на Украине муниципальные выборы, особенно в районах военного положения. Этот вопрос она обсудила с Гройсманом.

«Мы получили гарантии, что временное действие закона вскоре истечёт и работа возобновится в ближайшие недели, не отражаясь на избирательных процессах», — зверила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Киеве признали нежелание Евросюза пускать Украину на свой рынок.

Также напомним, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко на месяц ввел военное положение в ряде регионов страны.