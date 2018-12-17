2018-12-17T18:28:58+03:00
Политика

Госдеп допустил введение новых санкций против России

Ограничительные меры могут ввести из-за инцидента в Керченском проливе
Алена Басавина
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Инцидент в Керченском проливе может стать поводом для новых санкций против РоссииИнцидент в Керченском проливе может стать поводом для новых санкций против РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По его словам, ограничительные меры американские политики уже обсуждают с коллегами из Германии, Франции и других стран.

«Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия», - приводит РИА Новости. Он указал, что действия России привели к эскалации конфликта с Украиной.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины совершили провокацию и нарушили государственную границу России. В результате суда были задержаны. Пограничная служба арестовала экипаж. По данному факту возбуждено уголовное дело.

После инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20. Также Волкер отменил свою ноябрьскую поездку в Москву.

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