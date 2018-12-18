Компания Гуцериева обратится в прокуратуру и СКР из-за заявлений Запашного

18 Дек. 10:42 2018-12-18T12:49:57+03:00

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Промышленно-финансовая группа «Сафмар», владельцем которой является Михаил Гуцериев, заявила о намерении обратиться в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР) в связи с заявлениями гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

Основной застройщик территории Сколково уверен, что слова дрессировщика, сказанные им на заседании Совета по культуре и искусству, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, являются «спланированной акцией конкурентов».

«"Сафмар" намерена... обратиться в прокуратуру и СКР за защитой своих прав и законных интересов. Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут ответы на вопросы, кто является заказчиком инсинуаций Запашного», - цитирует сообщение промышленно-финансовой группы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Запашный выступил против строительства постоянной площадки для Cirque du Soleil в России. По его мнению, размещение канадского цирка в киноконцертном зале «Амфион», который в настоящее время строится на территории Сколково, нанесет вред российскому цирку. После этого Михаил Гуцериев пообещал подать в суд на Эдгарда Запашного за клевету.