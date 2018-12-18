МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД

18 Дек. 23:22 2018-12-19T02:33:03+03:00

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США твердо решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и менбшей дальности (ДРСМД), а "ультиматум" России выдвинут как прикрытие. Такое мнение высказал Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мне не хотелось бы рассуждать об этом и других шагах Вашингтона в таких терминах, как "ультиматум". Полагаю, в администрации США еще остаются политики, отдающие себе отчет в том, что разговаривать с Россией на языке шантажа бессмысленно и контрпродуктивно. Поэтому предлагаю отбросить пропагандистскую шумиху, которой США прикрывают предпринимаемые ими действия в связи с Договором о РСМД", - сказал дипломат.

Он отметил, что заявления Вашингтона о том, что через 60 дней, если Россия не выполнит "требования" по договору, начнется отсчет полугодового периода до выхода из соглашения - ничего по сути не значат.

"Необходимо понимать, что реально приостанавливать в реализации Договора о РСМД нечего, так как ликвидационные и верификационные процедуры завершились еще в 2000 году. По большому счету, договор можно лишь откровенно нарушить производством и развертыванием запрещенных классов ракетных систем", - пояснил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что в США исследования и разработки перспективных вооружений такого рода ведутся полным ходом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале декабря госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, подписанному в декабре 1987 года, если Москва в течение 60 дней "не вернется к его исполнению", то есть "не ликвидирует свою ракетную программу".