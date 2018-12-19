2018-12-19T11:22:29+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировал окончательное решение США выйти из ДРСМД

Россия сделает все возможное для защиты своих интересов и целостности государства
Сакина НУРИЕВА
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В Совфеде прокомментировал окончательное решение США выйти из ДРСМД.В Совфеде прокомментировал окончательное решение США выйти из ДРСМД.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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США приняли решение о выходе из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) до своего первоначального объявления, остальное было лишь прикрытием. С таким зявлением выступил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков в эфире радио "Комсомольская правда".

Сенатор уверен, что дальнейшие комментарии американской стороны были направлены на демонстрацию того, что США разрывает договор не по своей воле, а вследствие надуманных причин, а именно - нарушений со стороны России.

- Это не просто оттяжка времени, это попытка сориентировать общественное мнение на то, что не они инициаторы, а они как бы пострадавшая сторона якобы. Поэтому в данном случае они лишь прикрывают давно принятое решение и свою политику, которая на протяжении последних лет явно демонстрирует их желание любым способом, в том числе, и военным обеспечить себе господство в мире, что невозможно, - заявил Бабаков.

Председателя Совета Федерации по международным делам считает, что Вашингтон подобным образом реагирует на слова президента РФ Владимира Путина о том, что российская сторона сделает все возможное для защиты своих интересов и целостности государства.

При этом он отметил, что Москва отвечает на угрозы не агрессивными действиями, как американская сторона. И по многим вопросам не удается договориться. В связи с этим, Россия должна быть готова к любому исходу.

- Наша концепция развития вооруженных сил предполагает все-таки оборонительный характер. Поэтому мы должны просто быть готовы к такой обороне, которая создаст невозможность нападения на нашу страну, - пояснил Бабаков.

Напомним, ранее, как сообщал сайт kp.ru, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что США твердо решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и менбшей дальности (ДРСМД), а "ультиматум" России выдвинут как прикрытие.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Вашингтона от соглашения может привести к обрушению системы контроля над вооружениями.

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