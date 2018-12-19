19 Дек. 14:58 2018-12-19T15:10:22+03:00

Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Киев отказаться от продления военного положения Фото: REUTERS

Постоянный представитель США в НАТО пробудет в Киеве два дня

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Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал власти Украины воздержаться от продления военное положение ради демократических принципов.

"Очень важно не продолжать действие военного положения и придерживаться демократических принципов", - сказал постоянный представитель США в НАТО.

Во вторник, 18 декабря, Курт Волкер прибыл в Киев для встречи с главами страны и пробудет в украинской столице два дня. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве США на Украине.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение сроком на 60 дней, до 25 января 2019 года.

Позже депутаты Верховной Рады возмутились, заявив, что Украина из-за военного положения потеряет «миллиарды долларов».

17 декабря глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что Украина дала обещание в скором времени отменить военное положение.