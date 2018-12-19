Волкер призвал Киев отказаться от продления военного положения
Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал власти Украины воздержаться от продления военное положение ради демократических принципов.
"Очень важно не продолжать действие военного положения и придерживаться демократических принципов", - сказал постоянный представитель США в НАТО.
Во вторник, 18 декабря, Курт Волкер прибыл в Киев для встречи с главами страны и пробудет в украинской столице два дня. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве США на Украине.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко ввел в ряде регионов страны военное положение сроком на 60 дней, до 25 января 2019 года.
Позже депутаты Верховной Рады возмутились, заявив, что Украина из-за военного положения потеряет «миллиарды долларов».
17 декабря глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что Украина дала обещание в скором времени отменить военное положение.
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