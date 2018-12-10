Депутат ВР: Украина из-за военного положения потеряет «миллиарды долларов»

10 Дек. 04:24 2018-12-15T03:46:16+03:00

Парламентарий напомнил, что экономика Незалежной зависит от экспорта, а покупать продукцию страны с военным положением никто не станет

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Из-за введенного на Украине военного положения Незалежная потеряет «миллиарды долларов». Об этом предупредил Киев депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак. Он напомнил, что украинская экономика «сильно зависит от экспорта».

«И продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», - рассказал народный избранник в эфире телеканала «Прямой».

Гусак пояснил, что упомянутые им «регламенты и протоколы» запрещают покупать продукцию в странах, где действует военное положение, поэтому зарубежные предприятия просто не смогут заключить контракты с украинскими фирмами.

«Я считаю, что потери измеряются миллиардами долларов», - подчеркнул депутат.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, военное положение в десяти украинских областях было введено на месяц 26 ноября.

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