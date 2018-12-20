Глава МИД Турции обсудил с Помпео вывод американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-20T10:21:08+03:00

Данная тема была затронута в четверг, 20 декабря, в ходе телефонных переговоров

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Майлом Помпео решение Вашингтона вывести американские войска из Сирии. Данный вопрос был затронут дипломаты в ходе телефонных переговоров, которые состоялись в этот четверг, 20 декабря. Такую информацию предоставил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что никаких других деталей беседы глав двух внешнеполитических ведомств приведено не было.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз присвоил себе победу над террористами в Сирии, а источники в Пентагоне подтвердили - готовится полномасштабный вывод американских войск из этой арабской республики.

Между тем, как писал сайт kp.ru международная коалиция все же продолжит существовать. Кроме того, военные объекты, базы и контролируемые американцами нефтяные вышки наверняка не останутся без присмотра.