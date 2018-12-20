США рассмотрят варианты гуманитарной помощи КНДР

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-20T10:37:14+03:00

Об этом американский спецпредставитель по делам Северной Кореи заявил журналистам в Сеуле

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Накануне в Южную Корею прибыл спецпредставитель США по делам Северной Кореи Стивен Биген. Он сообщил журналистам в Сеуле, что Вашингтон намерен пересмотреть свою политику по оказанию гуманитарной помощи КНДР, предоставляемой частными и религиозными организациями Соединенных Штатов.

Стивен Биген объявил, что в начале нового года он сядет за стол с представителями американских благотворительных организаций, чтобы обсудить, «как лучше обеспечить доставку гуманитарной помощи, особенно в течение предстоящей зимы».

Также, по его словам, планируются поездки граждан США в Северную Корею, чтобы «облегчить доставку помощи» и «обеспечить мониторинг, соответствующий международным стандартам», передает Интерфакс.

Стоит отметить, что тяжелая гуманитарная ситуация в КНДР сложилась из-за жестких международных санкций против Пхеньяна, и, как писал сайт kp.ru, Россия неоднократно на это указывала членам Совбеза ООН.