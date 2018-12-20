Путин о задержаниях рэперов: ничего хорошего в этом нет, но потакать бескультурью нельзя

20 Дек. 13:03 2018-12-20T13:32:35+03:00

В этот четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал задержания рэперов в России. Как отметил глава нашего государства, ничего хорошего в этом нет, но потакать бескультурью и потворствовать пропаганде наркотиков нельзя.

- По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что как вы говорите, что они поют «с матерком». Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам. Нельзя потворствовать пропаганде наркотиков. Это же деградация нации. Мы должны деградировать? Мы должны противодействовать этому. Но противодействовать иными способами. Нужно аккуратно убеждать молодежь в большей привлекательности других ценностей, - сказал российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683125" frameborder="0"></iframe> "Непущать и наказывать - это неверно".Путин - о задержаниях рэперов

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов -1702 представителя СМИ.

Кстати, эта пресс-конференция для Путина уже 14-я по счету: впервые этот формат был опробован в 2001 году.

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