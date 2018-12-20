2018-12-20T16:58:55+03:00
Политика

Путин признал факт применения допинга российскими спортсменами

По словам президента, после этого случая власти провели колоссальную работу по борьбе с запрещенными веществами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин признал вину российских спортсменов в ситуации с употреблением допинга. По мнению главы государства, ответственные госструктуры и организации не смогли организовать работу по борьбе с запрещенными веществами должным образом, однако политизировать данный вопрос не стоит.

"В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне, но это не так, этого никогда не было и никогда не будет", - подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что к настоящему момент власти провели колоссальную работу по борьбе с допингом, однако проблема все еще не решена до конца. По мнению президента, сейчас стоит делать акцент не столько на результатах наших спортсменов, сколько на их здоровье.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления на ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 20 декабря, и длилась 3 часа 43 минуты. Сайт kp.ru вел трансляцию данного мероприятия.

Напомним, что в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России из-за нарушений антидопинговых правил, что не позволило наших спортсменам выступить на Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Однако после Олимпиады МОК восстановил членство ОКР.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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