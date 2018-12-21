Депутат Шуфрич объяснил драку в Верховной раде «бесовскими силами»
Один из инициаторов массовой драки в Верховной раде, депутат Нестор Шуфрич, объяснил потасовку в украинском парламенте «бесовскими силами». По словам народного избранника, его взбесило то, что некоторые нардепы голосовали за отсутствующих коллег.
Он выразил свое недовольство спикеру Рады Андрею Парубию, и ожидал «адекватной реакции согласно регламенту», однако тот, как выразился Шуфрич, «апеллировал к тому, что ему ближе, – бесовским силам»
Остальные законодатели последовали за «бесовским» призывом спикера: они его услышали, «узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов», заявил Шуфрич телеканалу Newsone.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, депутаты Верховной рады подрались после того, как приняли закон о переименовании Украинской православной церкви. Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат с фотографией Виктора Медведчука и надписью «Под суд», после чего на него набросился с кулаками коллега Юрий Береза, а потом подключились и другие нардепы.
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