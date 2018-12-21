2018-12-21T02:25:24+03:00
В мире

Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона

По словам президента США, Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс МэттисПрезидент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Министр обороны США Джеймс Мэттис в начале Нового 2019 года уйдет на заслуженный отдых. О скорой отставке главы Пентагона по своему обыкновению сообщил в Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны», - написал хозяин Белого дома.

Дональд Трамп добавил, что «вскоре» назовет имя кандидата на пост нового руководителя американского военного ведомства.

Напомним, отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, известного как «Бешеный Пес», президент США назначил министром обороны страны в конце 2016 года.

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