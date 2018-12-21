2018-12-21T07:07:44+03:00
Политика

Китай возмущен заявлениями Британии и США, обвинивших граждан КНР в кибератаках

В Пекине заявили, что это ложь и клевета, а также грубое нарушение главных принципов международных отношений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китай назвал обвинения Великобритании и США в кибератаках клеветойКитай назвал обвинения Великобритании и США в кибератаках клеветойФото: REUTERS
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Китай выразил протест Великобритании и США в связи с обвинением двух граждан КНР, которых заподозрили в кибершпионаже. Пекин призвал Лондон с Вашингтоном «уважать факты» и прекратить распространять «ложь и клевету» в адрес Поднебесной, предупредив, что это может нанести вред как отношениям между странами, так и сотрудничеству в важных сферах.

В комментарии китайского МИД говорится, что подобные безосновательные обвинения «нарушают основополагающие принципы международных отношений». Отмечается, что Британия и Соединенные Штаты, «основываясь на сфальсифицированных фактах и небылицах, высказывают безосновательную критику в адрес Китая в вопросах кибербезопаности, и под предлогом так называемого «кибершпионажа» выдвинули обвинения в отношении двух граждан КНР», передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по версии США и Великобритании, два китайских хакера Чжу Хуа и Чжан Цзяньго похищали секретную информацию в интересах разведки КНР.

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