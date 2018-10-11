В США арестовали «китайского шпиона»

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-11T08:14:15+03:00

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Бельгия передала властям США задержанного на своей территории сотрудника министерства внутренней безопасности Китая, которого ФБР подозревает в экономическом шпионаже, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американском Минюсте.

Подозреваемый по имени Сю Яньцзюнь был задержан в Бельгии еще 1 апреля, а во вторник, 9 октября, его экстрадировали в Соединенные Штаты, где китайца арестовали, как только сняли с самолета.

По версии следствия, он пытался украсть и передать в Поднебесную секреты нескольких компаний, в частности – коммерческие тайны GE Aviation, «одного из ведущих мировых поставщиков реактивных двигателей для военных самолетов».

Газета отмечает, что это первый случай, когда «офицер китайской разведки» доставлен в США для предъявления обвинений в шпионаже и судебного разбирательства.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ФБР и ЦРУ обвиняют КНР в активной шпионской деятельности на территории США.

Якобы китайские агенты повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны, компьютерные программы и оборудование своего производства среди американцев, дабы добыть секретную информацию. Китайских «шпионов» обнаруживали даже в самом ФБР и госдепартаменте.

А с недавних пор из Вашингтона зазвучали в адрес Пекина обвинения в попытках вмешаться во внутренние дела Штатов, в частности – в их выборы.