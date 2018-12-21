2018-12-21T12:44:20+03:00
Политика

В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии

В ведомстве считают. что министр обороны оставил свой пост именно из-за решения американского лидера Дональда Трампа по арабской республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД РФ прокомментировали решение Трампа вывести войска из СирииВ МИД РФ прокомментировали решение Трампа вывести войска из СирииФото: REUTERS
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Отставка министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса напрямую связана с решением американского лидера Дональда Трампа вывести войска с территории Сирии. К такому выводу пришел специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Богданов.

Напомним, что несколько дней назад Трап заявил о намерении вывести американские войска из Сирии, поскольку террористы уже побеждены, и делать там больше нечего, а вскоре стало известно об отставке Мэттиса.

Сайт kp.ru писал о том, что в своем прошении об уходе с поста глава Пентагона указал на разногласия в общении с президентом. Оказалось, что министр просто не разделяет взгляды хозяина Белого дома.

"Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса", - цитирует ТАСС Богданова.

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