2018-12-21T06:35:59+03:00
Политика

Мэттис в прошении об отставке заявил о разногласиях с Трампом

В Белом доме сообщили, что президент США и шеф Пентагона сохраняли хорошие отношения при разных точках зрения по многим вопросам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис сохраняли хорошие отношения при разных точках зрения по многим вопросамПрезидент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис сохраняли хорошие отношения при разных точках зрения по многим вопросамФото: REUTERS
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Шеф Пентагона Джеймс Мэттис 20 декабря направил президенту США Дональду Трампу прошение об отставке, в котором, в частности, говорится о разногласиях с главой американской администрации, издание сообщает The Hill.

В своем письме Мэттис отмечает, что Трамп «имеет право» работать с «министром обороны, который разделяет его взгляды». Кроме того, он напоследок советует хозяину Овального кабинета «использовать все инструменты американской мощи» для защиты национальных интересов и противостояния потенциальным соперникам, в том числе России и Китаю.

Комментируя столь неожиданную отставку главы Пентагона, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News заявила, что несмотря на разные точки зрения по многим вопросам, Трамп и Мэттис всегда сохраняли хорошие отношения, они такими останутся и в будущем.

Она подчеркнула, что Джеймс Мэттис «хорошо служил стране и президенту», а Дональд Трамп всегда «прислушивался к его мнению и советам».

Как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер сообщил о том, что шеф Пентагона в конце февраля «уйдет на пенсию», и пообещал назвать имя нового министра обороны в ближайшее время.

Напомним, отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, известного как «Бешеный Пес», президент США назначил руководителем Минобороны страны в январе 2017 года.

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