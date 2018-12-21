В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-21T13:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Белорусская православная церковь признала раскольнической новообразованную автокефальную православную церковь Украины. Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания Минской епархии, организованного в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви.

"Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте БПЦ.

Там же отмечается, что собрание Минской епархии решило поддержать решение Синода Русской православной церкви и завершить евхаристическое общение с Константинополем. Кроме того, клиру и прихожанам БПЦ будет запрещено участвовать в таинствах, совершаемых духовенством "новой" украинской церкви.

Напомним, что новая религиозная структура была создана в Киеве15 декабря по итогам "объединительного собора". Ее возглавил Епифаний Думенко.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее представители "новой" церкви пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, однако получили отказ.