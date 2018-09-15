ЕК озвучила условия выделения Украине €1 миллиарда

СЕГОДНЯ 01:48 2018-09-15T01:59:58+03:00

Чтобы получить от Евросоюза макрофинансовую помощь, Киев должен реализовать ряд антикоррупционных мер и начать продавать госактивы

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Председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис назвал условия выдачи Украине макроэкономической помощи в размере 1 миллиарда евро. Если Киев хочет получить от Вросоюза деньги, он, в частности, должен реализовать ряд антикоррупционных мер и начать продавать госактивы, передает агентство Bloomberg.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 сентября, Незалежная и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи стране, что присутствовавший на церемонии украинский президент Петр Порошенко назвал «практическим результатом» его политических договоренностей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Однако, как выяснилось, не все так просто. Валдис Домбровскис заявил, что получение европейской помощи будет зависеть от выполнения Украиной определенных условий.

«Условиями первого транша являются разблокирование финансирования от МВФ, начало продажи государственных активов, улучшение корпоративного управления государственными компаниями, обеспечение достаточного финансирования для деятельности антикоррупционного суда», - сообщил еврокомиссар.

Кроме того, Украина должна обеспечить эффективную проверку информации о бенефициарном владении компаниями, а также создать автоматизированную систему верификации электронных деклараций активов чиновников.

Напомним, в начале сентября украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что без помощи Международного валютного фонда стране грозит дефолт, поэтому нужно срочно повысить цены на газ для населения.