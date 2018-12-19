2018-12-19T02:02:00+03:00
Политика

Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев

Первый транш в размере $1,4 млрд республика получит в ближайшее время
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко и директор Международного валютного фонда Кристин ЛагардПрезидент Украины Петр Порошенко и директор Международного валютного фонда Кристин ЛагардФото: СОЦСЕТИ
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Совет директоров МВФ одобрил Украине кредит размером в $3,9 млрд сроком на 14 месяцев. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард одобрила 14-месячную программу поддержки экономики в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд", - написал он в Тwitter.

Первый транш в размере $1,4 млрд республика получит в ближайшее время.

Как передавал сайт kp.ru, 14 сентября Украина и ЕС подписали четвертую программу макрофинансовой помощи незалежной. В документе прописывалось, что получение займа будет зависеть от выполнения Киевом определенных условий. Речь идет, в частности, о принятии госбюджета на 2019 год и повышении потребительских цен на газ.

19 октября Международный валютный фонд обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом, которое еще должен утвердить Исполнительный совет, о новой 14-месячной программе поддержки экономики Украины в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд.

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