В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-21T13:45:35+03:00

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В Кремле не стали рассуждать о том, от таких опрометчивых шагов удержал американского лидера Дональда Трампа глава Пентагона Джеймс Мэттис, который ранее сообщил о своей отставке. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делать такие предположения должны политологи, а не сотрудники администрации главы государства.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, как уход Мэттиса с поста министра обороны США может сказать на ситуации во внешней политике.

"В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал - это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное", - цитирует ТАСС Пескова.

Между тем, напомним, что ранее в министерстве иностранных дел РФ связали отставку Мэттиса с решением американского лидера вывести войска с территории Сирии.

Сайт kp.ru писал о том, что сам глава Пентагона в своем прошении о снятии с должности указал на серьезные различия во взглядах с хозяином Белого дома.