Полиция задержала двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик в Лондоне

СЕГОДНЯ 07:07 2018-12-22T07:23:10+03:00

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В ночь на субботу, 22 декабря, полиция британского графства Западный Сассекс объявила о задержании двух мужчин, предположительно, причастных к запуску дронов над взлетно-посадочной полосой лондонского аэропорта Гатвик.

Из-за появления беспилотников воздушная гавань в течение двух последних суток работала с большими перебоями. Пришлось отменить сотни рейсов, что сказалось на планах десятков тысяч пассажиров, сообщает газета Guardian.

В заявлении полиции Сассекса говорится, что сотрудники правоохранительных органов «в рамках проводимого расследования в связи с преступным применением беспилотников, серьезно нарушивших воздушное сообщение в аэропорту Гатвик» после 10 часов вечера в пятницу (01.00 по мск субботы) задержала двух человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг Гатвик был вынужден приостановить работу после сообщений о двух беспилотниках, замеченных над ВПП. Расследование инцидента продолжается, в аэропорту сохраняются повышенные меры безопасности.