В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-22T15:49:48+03:00

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В субботу, 22 декабря, в Госдуме прокомментировали решение США выделить дополнительную помощь Украине в размере десяти миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Как отметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, таким образом Вашингтон публично оплачивает антироссийскую кампанию Киева.

«Решение о дополнительных десяти миллионах долларов американской помощи Киеву - явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию», - приводит слова депутата ТАСС.

Также политик подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты намеренно переворачивают ситуацию с ног на голову, когда нарушители границы другого государства признаются невинными жертвами, а страна, защищающая свою территорию, - «агрессором».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, при этом украинские моряки отказывались подчиняться требованиям российских властей. В итоге все три военных судна были задержаны сотрудниками ФСБ России.

А ранее в субботу стало известно, что США выделят Украине десять миллионов долларов в ответ на «необоснованные» действия РФ в Керченском проливе. Как отмечалось, эти деньги предназначены для «дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала» незалежной.