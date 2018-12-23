Император Японии отпраздновал 85-летие
Император Японии Акихито в это воскресенье, 23 декабря, отметил свое 85-летие. По случаю дня рождения монарх устроил пресс-конференцию и выступил перед подданными с обращением. Об этом сообщили в управлении делами императорского дворца.
Отмечается, что большую часть своей речи Акихито посвятил мирному существованию. Так, он призвал граждан не забывать о том, что война несет лишь страдания, и какой ценой достигается процветание.
"Тот факт, что эра правления Хэйсэй подходит к концу, когда Япония свободна от войн, дает мне душевное спокойствие", - подчеркнул император.
Он также призвал помнить, что во время Второй мировой войны погибло огромное число людей, сообщается на сайте императорского дворца.
Напомним, что в августе прошлого года Акихито посетовал на свой преклонный возраст и попросил вопреки законам досрочно передать трон наследному принцу.. Власти пошли навстречу пожилому монарху и внесли небольшие поправки в существующий устав.
Сайт kp.ru писал о том, что уже 30 апреля 2019 года император cложит с себя полномочия, а 1 мая на престол взойдет его старший сын - наследный принц Нарухито.