2018-12-24T14:14:17+03:00
Общество

Правительство расширило список сильнодействующих веществ

В список вошло вещество "ТСМ" и его производные
Сакина НУРИЕВА
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В российский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров вошли ряд новых психоактивных веществ. Соответствующее постановление о дополнении списка подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ появился на сайте кабмина.

В частности, в список вошло вещество "ТСМ" и его производные. Отмечается, что постановление поможет установить контроль за анестетиками, которые имеют более сильное воздействие на организм человека, чем аналогичные наркотические средства группы циклидинов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев добавил в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) еще 36 препаратов. Всего в перечне зафиксировано 735 позиций.

В ноябре текущего года премьер подписал постановление об обеспечении граждан лекарствами от 12 редких и тяжелых заболеваний. При этом он отметил, что лечение будет финансироваться за счет федерального бюджета.

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