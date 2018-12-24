Россияне назвали главные события уходящего 2018 года

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-24T14:45:39+03:00

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Дело движется к завершению года и по традиции, все спешат подвести итоги. У россиян есть свой рейтинг самых главных дел, которые были выполнены в 2018-м, речь идет о событиях государственного масштаба.

Оказалось, что важнее всего, по мнению большинства опрошенных, стало открытие Крымского моста. В этой оценке сошлись 47% респондентов. Открывал сухопутную переправу лично президент за рулем КамАЗа.

На втором месте оказалась пенсионная реформа (46%), а замыкает тройку лидеров выборы президента РФ (37%).

Среди важных событий были и те, которые заставляли всю страну плакать и те, которые заставляли ликовать. В список попали чемпионат мира по футболу, который прошел в России и показал, что наша сборная тоже умеет играть в футбол. Борьбу за звание лучших россияне оставили в ¼ финала.

Многие вспомнили трагедию, которая произошла в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Пожар, который вспыхнул в детской игровой комнате, унес жизни 64 человек, 41 из них дети.

Большинство опрошенных признались, что 2018 год дался им труднее, чем предыдущий, однако вместе с тем он был более удачным, сообщает сайт телеканала «Звезда».