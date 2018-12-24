Депутата-модель из Казахстана избили за откровенный наряд на модном показе

СЕГОДНЯ 21:04 2018-12-24T21:07:57+03:00

Динагул Тасова выложила фотографию с синяками на своей странице в Instagram

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Депутата VII созыва молодежного маслихата Астаны и манекенщицу Динагул Тасову избили из-за слишком обнаженного наряда, который она демонстрировала на модном показе Fashion Night Astana. Девушка показала полученные синяки на своей странице в Instagram.

Модель рассказала подписчикам, что после показа на нее свалился шквал критики. Ее обвинили в низком уровне нравственного развития, а также стали откровенно издеваться.

«Я как модель делаю свою работу и делаю её хорошо. Когда я вышла на сцену все аплодировали. После показа ко мне подходили женщины с теплым отзывами и фотографировались», - написала Динагул Тасова.

dinagul.tasova Депутата-модель из Казахстана избили за откровенный наряд

По ее словам, работу на сцене не оценил близкий человек. В результате она была сильно избита.

«Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему! Физические раны ничто, по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать», - указала модель.

Депутат считает, что поднимать руку на слабых и беззащитных не может никто. Согласно статистике, ежегодно в Казахстане в подразделение по защите женщин обращаются с проблемой насилия в семье 40 тысяч человек.

«Каждая третья женщина, на протяжении жизни подвергается побоям, сексуальному принуждению или иным видам жестокого обращения. Остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми - вот моя цель, мой вклад в общество», - написала Динагул Тасова.

Напомним, что скандал вокруг наряда депутата разгорелся в начале декабря после показа одного из самых известных модных домов Казахстана Dana Dyusembayeva. Дизайнеры одели Динагул Тасову в абсолютно прозрачное платье. Голая грудь модели не на шутку возмутила общественность.