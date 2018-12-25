2018-12-25T09:22:07+03:00
Политика

Трамп заявил, что с нетерпением ждет нового саммита с Ким Чен Ыном

По словам президента США, сторонам удалось достигнуть прогресса в переговорах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня этого года в СингапуреПервый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня этого года в СингапуреФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт своей новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Брифинг в Сочельник с моей командой, работающей над Северной Кореей, — прогресс достигнут. С нетерпением жду следующего саммита с председателем Кимом", - написал американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном Фото: Twitter.com

Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен ЫномФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а после сразу приступил к демонтажу ядерных объектов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в декабре появилась информация о подготовке новой встречи двух лидеров. Так, стороны якобы обсудили возможное место и сроки проведения саммита.

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