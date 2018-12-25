В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний
Россия ввела санкции против 200 лиц и организаций из Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
« Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», - приводит ТАСС слова кабмина.
Напомним, что ранее о введении контрсанкций объявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Решение приняли для защиты интересов российского государства, компаний и граждан.
В начале ноября санкции уже были введены против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Среди физических лиц оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные украинские предприниматели.
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