В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-25T15:48:27+03:00

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Россия ввела санкции против 200 лиц и организаций из Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

« Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», - приводит ТАСС слова кабмина.

Напомним, что ранее о введении контрсанкций объявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он заявил, что соответствующее распоряжение уже подписано. Решение приняли для защиты интересов российского государства, компаний и граждан.

В начале ноября санкции уже были введены против 322 граждан и 68 компаний из Украины. Среди физических лиц оказались судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, крупные украинские предприниматели.

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