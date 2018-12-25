Путин осуществил желание тяжелобольного ребенка, мечтавшего снять видеоролик про борт №1

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-25T18:06:37+03:00

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Президент РФ Владимир Путин исполнил желание четвертого из пяти тяжелобольных детей, которым пообещал это на форуме волонтеров. На этот раз воплотилась в реальность мечта 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 - Ил-96-300.

Подросток прилетел в столицу из Башкирии вместе с мамой. Арслану устроили экскурсию по самолету президента.

"Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", - заявил Каипкулов.

Мальчику очень понравилась роскошь лайнера и его убранство, но особенно его впечатлила кабина пилотов, где он смог посидеть в кресле капитана судна, а также посетить конференц-зал и салон сопровождающих лиц. Также Арслан рассказал, что он смогу побывать и в других комнатах, в которых съемка была запрещена.

Кроме того, мальчик смогу узнать о требованиях к сотрудникам СЛО "Россия" от бортпроводника, о которых он расскажет позже в своем видеоролике.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжело больных детей во время форума "Доброволец".

Спустя два дня осуществилось желание Вероники Макаровой побывать на настоящей киностудии, ей устроили экскурсию на "Мосфильме".

15 декабря российский лидер подарил мальчику Артему Пальянову Спасскую башню и прокатил на вертолете.