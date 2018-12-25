2018-12-25T22:20:32+03:00
Политика

Трамп рассказал, когда возобновится работа правительства США

Президент США заявил, что «шатдаун» продлится до тех пор, пока не будет принято решение о финансировании стены на границе с Мексикой
Алена Басавина
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Трамп рассказал, когда прекратится "шатдаун"Трамп рассказал, когда прекратится "шатдаун"Фото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, сколько будет длиться приостановка работы правительства США. Свои предположения он высказал во время проведения сеанса видеосвязи с военными США.

«Я не могу только сказать, когда работа возобновится. Не ранее того, как у нас будет стена, забор или как они там это называют. Я назову это, как им хочется. Но суть остается та же», - сказал Трамп. По его словам, стена станет барьером для людей, незаконно проникающих в США.

Глава государства пожелал, чтобы стену протяженностью 500-550 миль возвели к следующим выборам 2020 года.

Напомним, что на прошлой неделе была приостановлена работа правительства США. Демократы и республиканцы не смогли согласовать бюджет, в результате чего девять федеральных ведомств остались без финансирования.

Причиной размолвки стал пункт бюджета, согласно которому на строительство пограничной стены США уйдет $5 млрд. Из-за так называемого «шатдауна» Трамп не поехал на Рождество на свою виллу во Флориде, он остался в Белом доме.

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