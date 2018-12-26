Пушков оценил итоги отражения сирийскими ПВО ракетной атаки под Дамаском

СЕГОДНЯ 03:14 2018-12-26T03:14:49+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал беспрецедентно длительную - 1,5-часовую - ракетную атаку на Сирию.

Как отметил сенатор, поставка российских комплексов С-300 резко повысила способность военных арабской республики отражать подобные удары. «Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 25 декабря, появилась информация об отражении системой ПВО Сирии очередной атаки. По данным местных СМИ, ракетный обстрел западной окраины Дамаска вели военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. Причем в результате 1,5-часовой атаки повреждения получил лишь склад боеприпасов. Кроме того, пострадали трое сирийских военных.