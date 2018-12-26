2018-12-26T03:14:49+03:00
Политика

Пушков оценил итоги отражения сирийскими ПВО ракетной атаки под Дамаском

Как заметил сенатор, поставка российских комплексов С-300 резко повысила способность военных арабской республики отражать подобные удары
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал беспрецедентно длительную - 1,5-часовую - ракетную атаку на Сирию.

Как отметил сенатор, поставка российских комплексов С-300 резко повысила способность военных арабской республики отражать подобные удары. «Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 25 декабря, появилась информация об отражении системой ПВО Сирии очередной атаки. По данным местных СМИ, ракетный обстрел западной окраины Дамаска вели военно-воздушные силы (ВВС) Израиля. Причем в результате 1,5-часовой атаки повреждения получил лишь склад боеприпасов. Кроме того, пострадали трое сирийских военных.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США продлили срок вынесения россиянину Никулину психиатрического заключения
Московских автомобилистов просят пересесть на городской транспорт
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Макрон выступил с обращением к французским военнослужащим
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ* в Сирии
Минздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 года
Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России
В армии Израиля заявили о «запущенной из Сирии ракете»
В бундестаге опровергли опасность «Северного потока - 2» для Европы
Россия начала подводные испытания беспилотника «Посейдон»
Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском
Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в Россию мигрантов
Косачев предложил Путину создать «список Браудера»
В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек
Путин и Лукашенко еще раз встретятся до конца года
Трамп рассказал, когда возобновится работа правительства США
Спикер Госдумы на встрече с Путиным предложил оценить Конституцию страны на соответствие реалиям