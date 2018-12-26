Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-26T07:09:28+03:00

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал инцидент в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ, «третьей волной оккупации» со стороны России. При этом «первыми двумя волнами» глава надзорного ведомства незалежной считает присоединение Крыма к РФ и события в Донбассе.

Более того, по мнению Луценко, инцидент в Керченском проливе «касается абсолютно всех стран». В связи с этим украинский генпрокурор в интервью изданию Bild даже призвал не допускать российские суда в европейские порты.

Кроме того, Юрий Луценко попытался объяснить введение военного положения в ряде украинских регионов. По его словам, Киев пошел на такой шаг из-за того, что на границе якобы была замечена «высокая концентрация российских войск».

Между тем отметим, инцидент в Керченском проливе никакого отношения к «российской оккупации» вообще не имеет. Как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля вошли в территориальные воды РФ и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате 26 ноября сотрудники ФСБ задержали три военных судна незалежной. При этом по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

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