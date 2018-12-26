Патриарх Кирилл призвал усиленно молиться на каноническую УПЦ

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-26T13:25:37+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих усиленно молиться за каноническую Украинскую православную церковь, которая сейчас находится в опале со стороны киевских властей. О таких словах российского епископа рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Патриарх Кирилл: призываю к усиленной молитве за каноническую Церковь на Украине. Только что. На заседании Высшего Церковного совета", - написал журналист в социальных сетях.

От себя он добавил, что "силы зла" не смогут разрушить "благодатное тело церкви" на Украине.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый "объединительный собор", где было объявлено о создании независимой от Московского патриархата "новой церкви". Ее главой стал 39-летний раскольник Епифаний Думенко.

Ранее сайт kp.ru побеседовал с пресс-секретарем Патриарха Кирилла Александром Волковым, который рассказал о возможных последствиях создания новой религиозной структуры на Украине.